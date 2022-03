Keller-Sutter: «Arriveranno ancora molti rifugiati»

BASILEA - La consigliera federale Karin Keller-Sutter crede che in Svizzera arriveranno ancora molti rifugiati ucraini. Tante persone che cercano protezione nella Confederazione sono grati per l'aiuto di Berna, ha dichiarato oggi pomeriggio la ministra della giustizia al termine di una visita al Centro federale d'asilo di Basilea.

Secondo Keller-Sutter, queste persone non vorrebbero rimanere qui, bensì tornare in un'Ucraina libera. «Ma quando vedo le immagini della distruzione in Ucraina, non credo che questo accadrà presto», ha aggiunto la consigliera federale.

In precedenza, la responsabile del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), accompagnata dalla Segretaria di Stato Christine Schraner Burgener, ha visitato il Centro d'asilo basilese per farsi un'idea concreta sulla registrazione e sull'alloggio dei rifugiati ucraini.

Nei centri d'asilo federali sono stati accolti finora circa 13'000 profughi che sono fuggiti dal conflitto ucraino, di cui 2'400 a Basilea.