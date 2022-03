Frontale in curva, due feriti

ARDEZ - È di due feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi ieri pomeriggio ad Ardez, nella Bassa Engadina. Mentre stavano effettuando una lunga curva in senso opposto, i due conducenti, un 22enne e un 60enne, si sono scontrati frontalmente e lateralmente.

Ad avere la peggio è stato il 22enne che ha riportato ferite medio-gravi, mentre il 60enne se l'è cavata con ferite leggere, comunica la polizia cantonale retica. I feriti sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Scuol.

I due veicoli sono andati completamente distrutti e hanno dovuto essere rimorchiati. Per consentire i lavori di sgombero la strada è stata chiusa al traffico per un'ora. È stata avviata un'inchiesta per stabilire le esatte cause dell'incidente.