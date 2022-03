La Svizzera spegne le luci per un'ora

BERNA - Una trentina di località in Svizzera aderiranno sabato all'iniziativa "Earth Hour" (L'ora della Terra) spegnendo tutte le luci per un'ora a partire dalle 20.30. In tal modo si invierà un segnale a favore della protezione del clima: si tratta di dare «una svolta», ha comunicato oggi il WWF.

Questa azione è lanciata su scala mondiale e coinvolgerà «una moltitudine di città». Monumenti come la Porta di Brandeburgo a Berlino o la statua del Cristo Redentore a Rio rimarranno al buio per un'ora.

In Svizzera, tra gli altri, parteciperanno a tale iniziativa Locarno, dove saranno spenti il Castello Visconteo, Casorella, la Pinacoteca Casa Rusca e la facciata della Chiesa di Sant’Antonio, e Lugano, dove verranno spente le luci esterne di Palazzo Civico.

«Sono lieto che così tante città e individui - che sono anche chiamati a spegnere tutto - si impegnino in questa occasione per la pace e per un pianeta vivo. Insieme, riusciremo a provocare una svolta per la natura», dice citato nel comunicato Thomas Vellacott, direttore generale del WWF Svizzera.

L'idea è di mandare un segnale ai governi. «Entro il 2030, vogliamo che il 30% della Terra e dei mari sia sotto protezione», sostiene il WWF.