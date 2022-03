Arrivato a Kiev materiale medico dalla Svizzera

BERNA / KIEV - Trentacinque tonnellate di materiale medico dalla Svizzera sono arrivate questa sera nella capitale ucraina Kiev. Lo ha comunicato su Twitter il Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA). Trasportato via rotaia, il materiale è destinato soprattutto agli ospedali.

Già martedì era partito da Zurigo alla volta della capitale polacca Varsavia un aereo cargo con 25 tonnellate di aiuti umanitari, tra cui medicinali e tende attrezzate di materassi, coperte di lana, riscaldamenti, utensili per la cucina e taniche d'acqua.

35 tons of medical supplies from Switzerland🇨🇭for emergency humanitarian aid just arrived in #Kyiv. The aid is urgently needed for hospitals serving the #Ukrainian population. The @SwissHumAidUnit organised the transport by rail to Ukraine 🇺🇦. pic.twitter.com/Xln2bdqZMP