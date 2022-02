La Svizzera è minacciata da un aumento dei prezzi

ZURIGO - In Ucraina infuria la guerra. Ecco perché i mercati finanziari di tutto il mondo stanno impazzendo. Come se non bastasse sono in aumento anche i prezzi delle materie prime. Quello del petrolio, ad esempio, è esploso superando i 100 dollari al barile per la prima volta da oltre sette anni. Anche i costi dell'alluminio e del grano sono saliti alle stelle.

«L'incertezza è enorme e fa crescere i prezzi», spiega Matthias Geissbühler, responsabile degli investimenti di Raiffeisen Svizzera. In particolare è probabile un aumento dei costi energetici che andrà a tradursi in una crescita delle spese per benzina e riscaldamento.

Allo stesso tempo si calcola pure un aumento dell'inflazione che, secondo Geissbühler, «potrebbe presto raggiungere temporaneamente oltre il due percento».

Aumento dei tassi d'interesse per combattere l'inflazione - Rispetto ad altri paesi, in Germania l'inflazione resta bassa. Secondo un rapporto del German Economic Institute potrebbe però salire fino al 6,1% quest'anno. Gli Stati Uniti sono minacciati da un tasso d'inflazione di circa il 7,5%.

Ecco perché la Federal Reserve statunitense probabilmente aumenterà i tassi d'interesse da marzo. «Poiché la guerra in Ucraina rischia di portare a una recessione economica in Europa, la Banca centrale europea (BCE) probabilmente si asterrà dall'aumentare per la prima volta il tasso chiave», prosegue Geissbühler.

C'è il rischio di stagflazione - Se i tassi di interesse di riferimento vengono aumentati dalla Banca centrale europea, la Banca nazionale svizzera (BNS) seguirà l'esempio. Ma, per Geissbühler, «una politica monetaria più restrittiva potrebbe rallentare lo slancio economico, mentre allo stesso tempo i prezzi stanno aumentando a causa della guerra». Gli esperti internazionali mettono quindi in guardia contro la cosiddetta stagflazione (vedi box).

È una minaccia anche per la Svizzera? «Il rischio, con la guerra, è sicuramente aumentato. Ma la stagflazione non rappresenta attualmente una minaccia diretta per la Svizzera», afferma l'esperto. Il motivo principale è la forza del franco svizzero.

È probabile inoltre che il franco si apprezzi temporaneamente a causa della guerra in Ucraina. Perché è considerato un porto sicuro in tempi di crisi. «Questo apprezzamento non deve essere rallentato», afferma Reiner Eichenberger, economista dell'Università di Friburgo. Un aumento del prezzo del franco protegge infatti la Svizzera dall'inflazione all'estero e da importazioni più costose. «Con un franco forte, manteniamo un potere d'acquisto elevato», spiega l'esperto. Tuttavia, alcuni prodotti diventeranno inevitabilmente più costosi.

Diventa ancora più difficile comprare casa - Anche l'economista del'Ufficio federale della cultura Martin Eichler conferma un aumento a breve termine. A causa della guerra in Ucraina, i costi dell'energia sono alle stelle: «Questo a sua volta significa che il trasporto merci sta diventando più costoso, il che si riflette sui prezzi nei negozi».

Eichler, al contrario di Geissbühler, presume che la Banca centrale europea deciderà di aumentare il tasso di riferimento per contrastare l'aumento dell'inflazione. «Questo renderà gli investimenti più costosi. Ed è probabile che anche i tassi d'interesse sui mutui saliranno, rendendo ancora più difficile per molti svizzeri permettersi una casa».