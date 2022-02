«Nel 2023 il turismo in Svizzera come prima della pandemia»

BERNA - Svizzera Turismo si aspetta che la ripresa dei pernottamenti avvenuta nel 2021 prosegua anche nei prossimi mesi: quest'anno le notti dovrebbero raggiungere l'84% di quelle del 2019, per poi arrivare a praticamente eguagliarle nel 2023.

Tenuto conto delle maggiori possibilità di trascorrere le vacanze all'estero la domanda interna dovrebbe segnare +5% nel 2022 e stagnare nei dodici mesi successivi, ha indicato oggi l'organismo di promozione turistica, che sul tema ha tenuto una conferenza stampa.

In relazione agli ospiti provenienti da altri paesi la ripresa sarà invece più lenta. Per quanto concerne gli europei nel 2023 non si vedranno ancora i livelli pre-Covid. E riguardo ai turisti che arrivano da oltre mare e in particolare dall'Asia il recupero è atteso solo nel 2025 e negli anni successivi.