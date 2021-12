Tra Covid, Yann Sommer e il pranzo: cosa abbiamo cercato su Google?

ZURIGO - Che cosa hanno in comune Yann Sommer, il coronavirus e Fast & Furious 9? Facile, sono tre fra i soggetti più ricercati dagli svizzeri in Google in questo 2021.

Come da tradizione, il colosso del Web ha pubblicato le sue classifiche di fine anno su quelli che sono i termini più ricercati, Paese per Paese. E per quanto riguarda gli internauti rossocrociati, a dominare le ricerche a colpi di tastiera e smartphone sono state in particolare due grandi tematiche: lo sport (con gli Europei di calcio in prima fila) e l'ormai onnipresente pandemia, che da quasi due anni sta ribaltando l'esistenza di tutti.

Sport, pandemia e Svizzera-Francia...

"Euro 2021" e "Coronavirus" occupano infatti le due posizioni in testa alla nuova graduatoria di Google, con la Champions League a completare il podio. La presenza dello sport è però densa anche nel resto della Top Ten, in cui figurano pure due fra i massimi tornei del circuito internazionale di Tennis (Roland Garros e Wimbledon), la Serie A e il calciatore danese dell'Inter Christian Erisken. Quest'ultimo, vittima di un malore in campo durante la partita contro la Finlandia, occupa anche la prima posizione fra le personalità internazionali più ricercate (un gradino sopra all'attore Alec Baldwin, il cui nome è tornato d'attualità dopo la tragedia avvenuta sul set del film "Rust").

Il dramma (fortunatamente a lieto fine) del calciatore danese è in vetta anche tra le ricerche su quelli che sono stati i momenti emotivamente più coinvolgenti degli ultimi 12 mesi. E in seconda posizione, non a sorpresa, c'è l'epico match degli ottavi dell'Europeo tra Svizzera e Francia del 28 giugno scorso, con il trionfo della Nati (in rimonta) ai calci di rigore. Alcuni degli eroi di quella storica impresa compongono oggi il "dieci titolare" delle personalità svizzere più ricercate del 2021. In cima a tutti c'è il portiere Yann Sommer, seguito da Xherdn Shaqiri (2°), Haris Seferovic (4°), Granit Xhaka (5°), Vladimir Petkovic (7°), Breel Embolo (8°), Mario Gavranovic (9°) e Ruben Vargas (10°). Ma anche il nuovo allenatore Murat Yakin si è ritagliato uno spazio (in sesta posizione), forte della qualificazione ai mondiali ottenuta superando nel girone i campioni d'Europa dell'Italia.

E tra i momenti che hanno emotivamente segnato in modo indelebile questo 2021, nelle classifiche ce n'è anche uno ticinese. A chiudere la graduatoria dei nomi più ricercati tra le persone che sono venute a mancare durante l'anno - dopo quelli di celebrità internazionali come il rapper DMX e sportivi d'élite come il giovanissimo pilota Jason Dupasquier - c'è quello del compianto sindaco di Lugano, Marco Borradori.

... ma anche Apple e Squid Game

Tornando alla "Top" generale, nelle prime dieci posizioni assolute non potevano poi mancare l'ultimo melafonino, l'iPhone 13, e il fenomeno pop dell'anno: ossia "Squid Game", la serie sudcoreana targata Netflix. Per quanto riguarda invece il grande schermo, le preferenze degli svizzeri se le è aggiudicate "Fast & Furious 9", che ha scalzato la concorrenza di "Black Widow" e "No Time To Die", rispettivamente secondo e terzo classificato.

«Google, cosa cucino oggi?»

Ma su Google non si cerca soltanto. A Google, spesso e volentieri, si chiede. E anche in fatto di domande, in cima alla lista si ritrova l'ombra della pandemia. «Per quanto tempo dura la validità di un test PCR?» è infatti la domanda a carattere "temporale" che il motore di ricerca di Mountain View si è "sentito" rivolgere più spesso durante il 2021. La presenza del Covid è forte in questa particolare classifica: «Quanto dura il coronavirus?»; «Quanto tempo vale un test antigenico?»; «Quanti svizzeri si sono vaccinati?», e ancora, «Quanto costa un test anti-Covid?». Se invece si chiede "cosa" invece di "quando" a Google, la domanda più gettonata riguarda stomaco e papille gustative: «Cosa cucino oggi?».