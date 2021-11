La Nazionale giganteggia e stacca il pass per il Qatar, l'Italia è seconda

LUCERNA - È fatta, la Nazionale svizzera ha centrato l'impresa e parteciperà ai Mondiali in Qatar nel 2022, in qualità di prima classificata del Gruppo C.

Gli uomini di Murat Yakin si sono infatti imposti 4-0 a Lucerna contro la Bulgaria - nell'ultima sfida valida per le qualificazioni - e in virtù del contemporaneo 0-0 dell'Italia in Irlanda del Nord, si sono piazzati in vetta al girone con 18 punti. Dal canto loro gli azzurri, campioni d'Europa in carica e secondi della graduatoria con 16 punti, dovranno passare attraverso gli spareggi per provare a staccare il pass per la rassegna iridata.

Per la cronaca il tecnico rossocrociato Murat Yakin ha optato per una formazione votata all'attacco, con Gavranovic supportato da Okafor, Vargas e Shaqiri, al 100esimo gettone con la Nazionale elvetica. Dietro di loro Freuler e Zakaria, con quest'ultimo che si è reso protagonista di una partita sopra le righe.

La mossa gli ha dato ragione poiché i suoi ragazzi hanno mostrato fin dalle prime battute di gioco una supremazia territoriale impressionante in campo. Le occasioni da rete non sono di certo mancate e il passivo sarebbe potuto essere molto più pesante per i malcapitati avversari di serata. Alla fine gli eroi dell'incontro sono stati Okafor (48'), Vargas (57'), Itten (72') e Freuler (91'). Da segnalare l'assist del ticinese Mario Gavranovic in occasione del momentaneo 2-0.

SVIZZERA - BULGARIA 4-0 (0-0)

SVIZZERA: Sommer; Mbabu, Schär (97' Sow), Frei, Widmer; Freuler, Zakaria; Vargas (79' Zeqiri), Shaqiri (97' Aebischer), Okafor (68' Steffen); Gavranovic (68' Itten). Coach Murat Yakin.

Reti: 48' Okafor 1-0; 57' Vargas 2-0; 72' Itten 3-0; 91' Freuler 4-0.

