Un morto e un ferito sul set, a sparare è stato Alec Baldwin

LOS ANGELES - Una donna è stata uccisa e un uomo ferito da colpi di pistola sparati ieri sul set di "Rust", un film western con protagonista Alec Baldwin in lavorazione nel New Mexico, negli Stati Uniti. Lo ha reso noto la polizia locale, precisando che a premere il grilletto è stato Baldwin.

La vittima è la 42enne direttrice della fotografia Halyna Hutchins che è stata evacuata in elicottero in un vicino ospedale ma «è morta per le ferite riportate». La persona ferita è il 48enne regista Joel Souza ricoverato in terapia intensiva, affermano dall'ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe.

Il dramma - che è di origine accidentale - riguarderebbe una pistola utilizzata sul set che avrebbe dovuto sparare a salve. «Gli investigatori stanno cercando di scoprire che tipo di proiettile è stato sparato e in che modo», si legge nel comunicato dello sceriffo.

Al momento non è stata formalizzata nessuna accusa per l'accaduto, che è ancora oggetto d'indagine. Dopo l'incidente Baldwin si è da subito messo a disposizione delle autorità, con le quali ha parlato prima di essere lasciato andare.