I Grigioni sono il primo cantone che offre il booster a tutti

COIRA - Nei Grigioni la vaccinazione di richiamo sarà presto disponibile per tutti: a partire da lunedì prossimo la potranno infatti ricevere tutti gli over 16 già vaccinati contro il Covid-19. I Grigioni sono così il primo cantone che offre il booster a tutti.

Il provvedimento, come si legge in una nota delle autorità, rientra nel Piano di protezione invernale 2021/2022, che mira a contenere il numero dei contagi mediante provvedimenti mirati, come le dosi booster, un aumento dei posti in terapia intensiva e la prosecuzione dei test in azienda e nelle scuole. L'obiettivo è di evitare l'introduzione di misure incisive che limitano la vita pubblica.

Per quanto riguarda il richiamo vaccinale, sinora nei Grigioni sono state somministrate 8'100 dosi a persone con più di 65 anni. Ora i responsabili della campagna si aspettano che al più tardi all'inizio della prossima settimana la Confederazione avrà rilasciato tutte le autorizzazioni per somministrare una terza dose a tutti gli over 16 la cui immunizzazione di base risale a oltre sei mesi fa.