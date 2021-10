«Un aperitivo che è un ulteriore passo verso la normalità»

BERNA - Quindicesima seduta extra-muros del Consiglio federale oggi a Lucerna. Dopo aver sbrigato gli affari correnti alla Scuola universitaria di musica, poco dopo mezzogiorno, come tradizione dal 2010, l'esecutivo ha incontrato la popolazione e le autorità lucernesi per un aperitivo al Museo dei trasporti.

«Questo aperitivo è un ulteriore passo verso la normalità», ha dichiarato il presidente della Confederazione Guy Parmelin. L'ultima riunione fuori da Palazzo federale si era tenuta infatti nel maggio 2019 a Zurigo, prima cioè della pandemia di coronavirus.

Non sono mancate le consuete fotografie di rito con i sei consiglieri federali presenti - Ueli Maurer era assente perché in viaggio a Washington - e sono state in particolare apprezzate le specialità lucernesi, quali salsicce e formaggi.

Democrazia si arricchisce con confronti - Mentre i consiglieri federali scambiavano opinioni e vedute con i cittadini lucernesi, fuori dal Museo dei trasporti un centinaio di oppositori alle misure per contrastare il Covid-19 hanno manifestato il loro dissenso. «La democrazia si arricchisce con questi confronti. Ma occorre trovare soluzioni costruttive», ha aggiunto Parmelin.

In precedenza, incontrando i media, il consigliere federale vodese ha dichiarato che gli scambi con la popolazione sono importanti per il Governo e a causa della pandemia assumono una rilevanza ancor maggiore. La gente reagisce in maniera diversa alle crisi e l'esecutivo deve ascoltare anche chi non fa rumore, ha sottolineato Parmelin.

15esima volta dal 2010 - Con queste riunioni e incontri al di fuori di Palazzo federale il Governo intende manifestare il proprio legame con tutte le regioni della Svizzera; per questo, nell'estate del 2010 ha iniziato a tenere sedute ordinarie extra muros e a incontrare la popolazione dei Cantoni cui rende visita.

I Cantoni ad aver finora avuto questa opportunità sono Ticino e Giura nel 2010, Uri, Vallese e Basilea Città nel 2011, Sciaffusa nel 2012, Vaud nel 2013, Svitto nel 2014, Friburgo nel 2015, Vaud e Glarona nel 2016, Soletta nel 2017, San Gallo nel 2018 e Zurigo - come detto - nel 2019.