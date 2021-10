Maurer partecipa al G20 finanza e alla riunione della Banca mondiale

BERNA - Il consigliere federale Ueli Maurer rappresenterà la Svizzera al vertice dei ministri delle finanze del G20 e alla riunione annuale del Fondo monetario internazionale (FMI) e della Banca mondiale. Tali appuntamenti si terranno a Washington fra oggi e venerdì, viene indicato in un comunicato governativo odierno.

Il vertice del G20, così come la riunione annuale, sono incentrati sull'imposizione dell'economia digitale e sul rafforzamento della ripresa dopo la pandemia di coronavirus, scrive il Consiglio federale. Thomas Jordan, presidente della Direzione generale della Banca nazionale svizzera (BNS), parteciperà a questi eventi in videoconferenza, si precisa nella nota.

Il meeting dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 è dedicato principalmente al progetto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) concernente l'imposizione delle grandi imprese attive a livello internazionale. Maurer ribadirà che «il progetto dovrà tenere adeguatamente conto degli interessi della Svizzera e di altri Paesi piccoli e che l'attuazione delle nuove norme dell'OCSE dovrà rispettare i termini per lo svolgimento delle procedure nazionali stabilite dalla legge», recita il comunicato.

Per quanto riguarda il FMI, il comitato direttivo ministeriale si occupa delle sfide in ambito di politica economica e della necessità di intervento da parte dell'istituzione per favorire una ripresa economica sostenibile post-Covid. La Confederazione chiede di garantire tra i Paesi membri condizioni quadro solide in materia di politica economica e trasparenza sul debito. Nell'utilizzare gli strumenti di finanziamento a disposizione e nel crearne eventualmente dei nuovi, il FMI deve prestare attenzione anche alla solidità finanziaria nonché al proprio scopo e mandato.

Infine, in seno al comitato per lo sviluppo della Banca mondiale, la Svizzera accoglierà favorevolmente le misure volte a rafforzare la resilienza e a favorire una ripresa economica sostenibile e inclusiva. La Banca mondiale deve sostenere il passaggio dalle energie fossili a quelle rinnovabili, la mobilitazione di investimenti per la prevenzione e la preparazione alle crisi nonché la lotta alle disparità, puntualizza il governo. La Confederazione appoggia inoltre la riforma dei diritti di voto, che a medio termine rafforzerà quelli dei Paesi beneficiari e dei Paesi donatori di lunga data come la Svizzera.