Ora Tesla è la terza marca più venduta in Svizzera

Auto Caricamento in corso ... La tua auto è... a benzina. diesel. elettrica. metano. Non possiedo un'auto. [{"keyQ":"q_rkl81q"}] Vota Risultati La tua auto è... a benzina. 56% (77 voti) 56% diesel. 30% (41 voti) 30% elettrica. 10% (14 voti) 10% metano. 0% (0 voti) 0% Non possiedo un'auto. 4% (6 voti) 4% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1540456,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1255167","title":"Auto","questions":{"q_rkl81q":{"a":{"a_gsmppq":"a benzina.","a_76yoac":"diesel.","a_8p95ak":"elettrica.","a_zojqno":"metano.","a_shocdm":"Non possiedo un'auto."},"q":"La tua auto è...","t":"0"}}}

ZURIGO - L'industria automobilistica mondiale è colpita dalla crisi dei semiconduttori e dalle interruzioni della produzione. Eppure, Tesla avanza a gonfie vele: per il marchio statunitense, il terzo trimestre dell'anno si è infatti concluso con un boom di consegne. Anche in Svizzera, dove tra gli automobilisti sta crescendo la passione per i mezzi di Elon Musk.

E sono infatti 1'629 le nuove Tesla che durante lo scorso mese di settembre sono arrivate sulle strate del nostro paese, come si evince dai dati di Auto Svizzera, l'associazione degli importatori di automobili. Si tratta di un aumento superiore al 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E in questo modo Tesla scala la classifica delle marche più vendute in Svizzera, piazzandosi al terzo posto dopo Volkswagen e BMW. Un anno fa era al sesto.

Meglio di Toyota, per la prima volta - Tesla ha inoltre registrato un record in Germania. Secondo i dati del Center Automotive Research (CAR) di Duisburg, lo scorso mese il marchio ha venduto 7'903 esemplari e per la prima volta ha così superato Toyota. «Si tratta di un punto di svolta per le vetture elettriche» afferma Ferdinand Dudenhöffer, direttore del CAR.

L'azienda statunitense è sul mercato da pochi anni, pertanto riuscendo a sorpassare nella nazione automobilistica tedesca uno dei marchi leader del mercato mondiale ha lasciato un chiaro segno: «Il nuovo mondo delle auto è rappresentato da Tesla. Toyota fa parte del passato» sostiene l'esperto.

Tesla sfida la carenza di semiconduttori - L'intera industria automobilistica è alle prese con la carenza di semiconduttori, che sta mettendo in difficoltà la produzione. Gli esperti prevedono che nel corso di quest'anno saranno costruire fino a undici milioni di auto in meno. Anche Tesla ha registrato ritardi, tuttavia nel terzo trimestre ha consegnato più auto che mai: in tutto il mondo si contano 214'300 esemplari, più della metà di un anno fa.

«Un'auto che suscita emozioni» - Gli automobilisti decidono di acquistare una Tesla non soltanto a causa del cambiamento climatico. Fanno la loro parte le più severe prescrizioni sul CO2, che stanno togliendo terreno ai motori benzina e diesel. Ma - come spiega l'esperto - si tratta anche del fatto che l'azienda di Elon Mask è riuscita a creare un'auto elettrica con una potenza elevata e una forte accelerazione. «È una vettura che suscita emozioni». E si tratta anche di un marchio in prima linea nel campo dell'innovazione: «Questo aspetto affascina gli automobilisti» conclude Dudenhöffer.