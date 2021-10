Covid, si apre il mese con 1'211 positivi e 4 vittime in Svizzera

BERNA - Sono 1'211 i casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Svizzera. Ieri erano 1'140. Lo si evince dall'odierno bollettino epidemiologico dell'UFSP. I decessi sono 4, meno che negli ultimi giorni. Uno di questi si è purtroppo verificato in Ticino. I test effettuati sono 44'132, per un tasso di positività pari al 2,74%, in calo rispetto al 3,1% di ieri e ancora più basso in confronto al 3,9% registrato l'altro ieri.

Nelle strutture sanitarie- Situazione ancora in miglioramento anche sul fronte ospedali. I pazienti Covid occupano attualmente il 2,2% della capacità ospedaliera complessiva, proporzione che si eleva al 20,6% nelle unità di terapia intensiva. I nuovi ospedalizzati sono 31.

Il vaccino - Il 58,46% degli svizzeri è ora completamente vaccinato, mentre il 5,79% è in attesa della seconda dose.



Tio/20minuti



