Covid, altri 5'313 positivi nel weekend

BERNA - Sono 5'313 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 72 ore in Svizzera (lunedì scorso erano 4'905 e quello precedente 5'583). Lo comunica l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nell'odierno aggiornamento sulla diffusione del virus. I test effettuati nel weekend sono 70'617, per un tasso di positività del 7,52%, al rialzo rispetto al 6,77% registrato venerdì e al ribasso rispetto al 7,8% di giovedì.

Si contano poi 16 ulteriori decessi, di cui uno, segnalato sabato dall'Ufficio del medico cantonale, avvenuto in Ticino.

Negli ultimi tre giorni altri 132 confederati sono stati ammessi nelle strutture ospedaliere di tutto il Paese perché affetti dal virus (se ne contavano 148 lunedì scorso). I pazienti Covid occupano attualmente il 4,8% della capacità ospedaliera complessiva, in salita rispetto al 4,7% di venerdì, proporzione che si attesta invece al 27,3% nelle unità di terapia intensiva.

Da febbraio 2020 - Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono ora 651'822 i casi confermati di infezione da SARS-CoV-2, mentre il bilancio delle vittime sale a quota 9'971.

Il tracciamento - Secondo i dati del contact tracing, gli svizzeri in isolamento sono 26'103, mentre 29'861 si trovano in quarantena per essere entrati in contatto con dei positivi. Ci sono poi ulteriori 4'986 persone che sono state messe in quarantena durante il fine settimana perché rientrate da destinazioni considerate a rischio secondo gli standard stabiliti dall'UFSP.

I vaccini - Stando ai dati di mercoledì, le persone completamente vaccinate in Svizzera sono 823'878. Il totale delle dosi di vaccino somministrate si attesta invece a 2'284'438.

Il trend ticinese rispetto al resto della Svizzera - Secondo il rapporto dell'UFSP concernente l'andamento del virus nelle ultime settimane, negli ultimi 14 giorni in Ticino si sono registrati 249,22 casi di Coronavirus ogni 100mila abitanti. Un buon risultato, considerando che si trova ben sotto la media nazionale di 325,68. Cifre record in Canton Uri, con 989,02 casi. Nelle ultime due settimane nel nostro Cantone si sono ricoverate una media di 17,35 persone ogni 100mila abitanti. Solo Uri (46,32) e Glarona (24,64) presentano dati peggiori. Molto meglio l'andamento relativo ai decessi, 2,28 ogni 100mila abitanti.

Tio/20minuti