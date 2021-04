Bambini immuni con il contagio, gli esperti sono critici

BERNA - Anche dopo il completamento della fase 2 della campagna vaccinale, verso la fine di luglio, il Consiglio federale prevede che circa 2,5 milioni di persone non saranno ancora vaccinate.

Oltre a coloro che non vogliono ricevere il vaccino, si calcolano 1,5 milioni di bambini e adolescenti sotto i 16 anni, e altre persone, per cui la vaccinazione non è adatta. «Il Governo federale è quindi preoccupato per il fatto che, a lungo termine, tutte le persone non vaccinate e non guarite saranno infettate», si legge in un documento sul modello trifase. In altre parole: secondo il Consiglio federale, probabilmente non è possibile evitare la contaminazione di coloro che non avranno ricevuto il vaccino.

Critiche social - Il documento ha causato molti problemi sui social media. «Il Consiglio federale vuole "immunizzare" i bambini dall'infezione. Chi fermerà questa follia?», Scrive un utente su Twitter.

Per molti, sottoporre i bambini al trattamento è incomprensibile. «Grazie Consiglio federale per aver voluto esporre noi, e soprattutto i nostri figli, a questo rischio estremo», si legge in un altro tweet.

Questione controversa - Anche per l'epidemiologo Marcel Tanner, i bambini e gli adolescenti devono rientrare nella campagna vaccinale. «Non è giusto discutere dell'immunità di gregge e delle vaccinazioni, ma non includere esplicitamente bambini e adolescenti». Tanner presume che la vaccinazione sarà disponibile anche per i più piccoli tra pochi mesi, quando gli studi forniranno gli attesi risultati. «Presumere che bambini e giovani si stiano infettando, sviluppando poi gli anticorpi, non è sufficiente per garantire l'immunità di gregge. Con una rapida vaccinazione potremo essere più sicuri».

Anche l'infettivologo e pediatra di Infovac, Alessandro Diana, è convinto che un'infezione sia la strada sbagliata. Questi, anzi, attende che venga presto applicata la raccomandazione di vaccinazione per i bambini a partire dai dodici anni. «È difficile stabilire se sarà in estate o più tardi». I vantaggi sarebbero numerosi: «Più della metà dei giovani con Covid mostra sintomi a lungo termine, che possono essere ridotti con la vaccinazione. E anche la trasmissione del virus da parte dei bambini potrebbe essere frenata».

«Gli adolescenti devono poter tornare liberi» - L'infettivologo Andreas Widmer la vede in modo diverso: «Per i bambini in età prepuberale, attualmente non si presume una minaccia. Se tutti gli adolescenti e gli adulti sono vaccinati, si potrebbe accettare il rischio d'immunizzazione naturale fino a che non ci saranno dati affidabili sugli effetti del vaccino anche per loro». Per il gruppo da 16 a 25 anni, invece, Widmer chiede una vaccinazione il più rapida possibile. «Rivogliono la loro libertà, come l'opportunità di viaggiare e andare a concerti o feste. Devono poterlo fare entro l'estate. Non è accettabile che in estate migliaia di anziani si scateneranno nelle località del sud, ma i ragazzi dovranno restare in Svizzera perché non sono ancora stati vaccinati».

I primi risultati sono attesi per l'estate - Diverse aziende farmaceutiche stanno attualmente studiando la risposta del vaccino su bambini e adolescenti. «I più piccoli, che costituiscono gran parte della popolazione mondiale, svolgono un ruolo cruciale nella nostra lotta contro il Covid-19», è stata l'ultima dichiarazione di Pfizer / Biontech. I primi risultati di uno studio in corso, indicano che sono ben protetti dopo il vaccino.

La società americana Moderna e la società farmaceutica britannico-svedese AstraZeneca sono state più veloci. Avevano iniziato a testare i loro vaccini sui bambini più piccoli anche prima di Pfizer / Biontech. I risultati dello studio Moderna per il vaccino tra i 12 ei 17 anni sono attesi per la metà dell'anno.