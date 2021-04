Altri cinque Paesi sulla lista nera di Berna

BERNA - Dal 3 maggio altre cinque Nazioni saranno aggiunte alla lista delle zone a rischio che comporta l'obbligo di quarantena per chi giunge in Svizzera.

42 Paesi a rischio - L'Ufsp ha infatti aggiornato oggi la propria "lista nera", aggiungendo Argentina, Capo Verde, Egitto, Messico e Qatar ai 37 Stati già presenti. Già da domani escono invece Lettonia, Maldive, Malta, Moldova, Monaco, Perù, Romania e Slovacchia.

Cinque Regioni italiane restano sulla lista - Nell'elenco figurano pure sei Land austriaci, due tedeschi, nove Regioni francesi e cinque italiane (vedi box). Sono stati invece stralciati dalla "lista nera" di Berna il Lazio, la Liguria, le Marche e il Veneto. Fuori anche il Land austriaco della Stiria.

Chi finisce sull'elenco dell'Ufsp - Ricordiamo che per finire sulla "lista nera" elvetica un Paese deve avere un'incidenza – negli ultimi 14 giorni – superiore di 60 casi per centomila abitanti rispetto a quella Svizzera. Un altro motivo per finire su questo elenco è la presenza di varianti potenzialmente più contagiose in una determinata nazione, ad esempio il Regno Unito per la variante inglese, o il Brasile per quella brasiliana. Un altro esempio in tal senso è quello del Canada che lo scorso 16 aprile fu inserito in fretta e furia nella lista dall'Ufsp a causa della diffusione della variante brasiliana nel Paese del Nord America.

Dieci giorni di quarantena - I viaggiatori di ritorno o provenienti da Paesi a rischio devono sottoporsi a una quarantena di dieci giorni, anche se sono risultati negativi a un tampone. Questo vale pure per i bambini e le persone vaccinate. «Il periodo di quarantena - ricorda infine l'Ufsp - può essere abbreviato a partire dal settimo giorno in presenza di un test negativo».