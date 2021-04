In Svizzera altri 2686 positivi in 24 ore

BERNA - Continua ad avanzare l'epidemia in Svizzera. Nelle ultime 24 ore l'UFSP ha registrato 2686 nuovi casi di coronavirus, secondo le cifre pubblicate dall'Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP). I nuovi decessi segnalati sono 8, mentre 127 persone sono state ricoverate in ospedale. Ieri erano stati 2141 i nuovi contagi e 77 le ospedalizzazioni, 13 le vittime.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 29859 test, indica l'UFSP. Sull'arco di due settimane, il numero totale di infezioni ha raggiunto quota 28 681. I casi per 100'000 abitanti negli ultimi quattordici giorni sono 331,77. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 1.10.



tio.ch/20minuti

I contagi in Svizzera settimana per settimana (fonte UFSP)

Complessivamente 2 476 050 dosi di vaccino sono state consegnate ai Cantoni, di cui 2 100 669 sono state somministrate, e 768 597 persone hanno già ricevuto una seconda iniezione. Dall'inizio della pandemia, 642 131 casi sono stati confermati in laboratorio su un totale di 6 663 629 test effettuati. In totale si contano 9 906 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 26 726.

In Svizzera si contano attualmente 16 285 persone in isolamento e 26 359 entrate in contatto con loro e messe in quarantena. A questi se ne aggiungono 5 664 di ritorno da un Paese a rischio e posti in quarantena.



tio.ch/20minuti

Decessi e ospedalizzazioni in Svizzera settimana per settimana (fonte UFSP)

tio.ch/20minuti