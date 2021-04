Covid, altri 5'583 contagi in Svizzera

BERNA - Sono 5'583 i nuovi casi (su un totale di 72'975 tamponi) annunciati oggi dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e relativi alle ultime 72 ore.

Le ospedalizzazioni segnalate in data odierna sono 146, mentre i decessi 16. Il numero complessivo dei casi rilevati nel nostro Paese da inizio della pandemia si eleva a 623'126. Sono invece 9'820 le vittime totali.



elaborazione tio/20minuti

Gli ospedali svizzeri sono attualmente occupati per il 69,3%, e i posti destinati ai pazienti Covid equivalgono al 4,8% del totale. Le unità di terapia intensiva registrano un'occupazione complessiva del 65,5%. Il 22,2% degli spazi dei reparti di cure intense sono occupati da pazienti affetti da SARS-CoV-2.



In data odierna si contano 14'789 svizzeri in isolamento mentre sono 24'281 le persone in quarantena perché entrate in contatto con infetti. Sono invece 3'130 coloro che devono sottostare a quarantena perché rientrati da paesi facenti parte della lista dei paesi a rischio stilata dall'UFSP.

