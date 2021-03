Covid, in Svizzera altri 2411 casi

BERNA - Continuano a correre i numeri della pandemia in Svizzera. Nelle ultime 24 ore l'Ufficio federale di sanità ha registrato 2411 nuovi contagi da Covid-19, in netto aumento rispetto a ieri (erano stati 1923). I decessi causati dal virus sono stati 14 mentre 78 persone sono state ospedalizzate con sintomi gravi.

In totale, il tasso di occupazione degli ospedali è del 74 per cento, mentre nelle terapie intensive è del 71 per cento. Sale a 601 924 il totale dei positivi in Svizzera dall'inizio della pandemia, a 9 676 quello delle vittime.



In totale sono stati effettuati 44 441 test, con un tasso di positività del 5,4 per cento. Il tasso di riproduzione Re aggiornato a dieci giorni fa è di 1,19, mentre negli ultimi sette giorni è stato in media di 1,17.



