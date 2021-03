Covid-19: 3'643 casi nel fine settimana

BERNA - Sono complessivamente 3'643 i nuovi casi di coronavirus confermati in Svizzera nel corso del fine settimana appena trascorso. Come riferisce il bollettino aggiornato questa mattina dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), nelle ultime 72 ore ci sono stati inoltre 12 decessi legati al coronavirus e 98 ricoveri in ospedale.

La percentuale di positività ai test registrata in questi ultimi tre giorni si conferma stabile, con un 4,9% per quanto riguarda i test molecolari PCR e un 5% per i tamponi antigenici rapidi. Le infezioni confermate oggi sono il frutto di 84'317 test.



Tracciando un quadro complessivo della pandemia in Svizzera, il numero di casi positivi di coronavirus dall'inizio dell'emergenza è salito a quota 584'252, mentre i decessi legati al Covid-19 sono in tutto 9'521.

Il tasso di riproduzione effettivo che viene segnalato oggi dall'UFSP - e che, lo ricordiamo, ha una decina di giorni di ritardo rispetto agli altri indicatori (in questo caso la data è quella del 12 marzo) - è pari a 1,17 e in linea con la media degli ultimi sette valori comunicati (1,16). L'incidenza del contagio in Svizzera, a oggi, è pari a 219, 31 casi ogni 100'000 abitanti negli ultimi 14 giorni.



