Una frana blocca la linea Losanna-Friburgo

LA CONVERSION - La linea ferroviaria fra Losanna e Friburgo resta interrotta fino a lunedì mattina presto, in seguito a una frana avvenuta a La Conversion (VD). Lo ha indicato un portavoce delle FFS all'agenzia Keystone-ATS.

La riapertura era inizialmente prevista per questo pomeriggio, ma i lavori per ripristinare la situazione si sono rivelati più lunghi di quanto preventivato. Il muro di sostegno ha ad esempio subito grossi danni e deve essere rinforzato. Binari e linee di contatto dovranno inoltre essere controllati a fondo.

I viaggiatori che circolano fra Berna/Zurigo e Losanna/Ginevra dovranno quindi continuare a utilizzare la linea che passa da Bienne (BE). I viaggiatori di Payerne (VD) e Friburgo circolano invece via Yverdon-le-Bains (VD). Per il traffico regionale sono stati messi in servizio bus sostitutivi.

Le FFS avvertono che bisogna calcolare tempi di percorrenza più lunghi.