Covid in Svizzera: 18 vittime. Il numero più basso da ottobre

BERNA - Sono 1'602 (ieri erano 1'363) i nuovi casi positivi di coronavirus registrati in Svizzera nelle ultime 24 ore. Le cifre, aggiornate questa mattina dall'Ufficio federale della sanità pubblica, riferiscono anche di 18 decessi. Un numero così basso non si registrava da ottobre. Le nuove ospedalizzazioni, invece, sono 92 (ieri erano 68).

Le cifre comunicate oggi sono il risultato di 35'339 test, tra tamponi PCR e rapidi. Il tasso di positività per i test PCR è del 6,7% mentre dei test rapidi del 5,4%. L'incidenza del contagio ogni 100'000 abitanti negli ultimi 14 giorni scende a 229,55 contagi.



elaborazione tio/20minuti

L'attuale tasso di riproduzione - che, lo ricordiamo, ha un ritardo di una decina di giorni circa rispetto ai dati delle ultime 24 ore - secondo l'ultimo aggiornamento (datato al 29 gennaio scorso) è a 0,98 (il 19 gennaio era a 0,86, il 22 a 0,98, il 26 dello 0,88).

Dall'inizio dell'emergenza, ormai oltre 11 mesi fa, i casi di contagio confermati in Svizzera sono stati 538'118, con 8'978 decessi legati al Covid-19. I test effettuati sono stati in tutto 4'606'359.

Attualmente si contano 11'875 persone in isolamento, 21'532 in quarantena per essere entrate in contatto con persone infette) e 3'422 per essere rientrate da paesi a rischio.

Le vaccinazioni procedono. La Svizzera ha finora ricevuto 790'425 dosi, di cui 696'700 distribuite ai cantoni. Quelle somministrate (al 7 di febbraio) sono 413'698.



