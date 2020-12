Il cane Yodi rintraccia il fuggitivo

WITTENBACH - Si trovava in Svizzera illegalmente. Ma ieri sera a Wittenbach è incappato in un controllo della polizia cantonale sangallese. Si tratta di un cittadino nigeriano di 48 anni che per sottrarsi a un fermo ha ferito alla mano un agente. È così riuscito a far perdere le sue tracce.

La polizia l'ha però ritrovato grazie all'aiuto di Yodi, un cane poliziotto. Quest'ultimo lo ha fiutato a oltre un chilometro e mezzo di distanza, nascosto nel mezzo di un terreno. Al momento del ritrovamento, il cane lo ha morso al braccio.

La ferita riportata dal 48enne, come fa sapere oggi la polizia cantonale sangallese, è stata curata in ospedale. Nei confronti del nigeriano è scattata una denuncia presso il Ministero pubblico.