Cracker al sesamo Xylosan con ossido di etilene

BERNA - Xylosan GmbH ha informato il servizio del controllo delle derrate alimentari e della tutela dei consumatori di Lucerna nonché l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) del contenuto troppo elevato di ossido di etilene nei cracker al sesamo. Non si può escludere un pericolo per la salute. L’USAV raccomanda di non consumare il prodotto in questione.

Prodotti in questione: Cracker al sesamo, 75 g Numero dell’articolo: 15-1801-7101 Punti vendita: Düby AG, Langenthal

Luna Die Luzerner Natur-Drogerie GmbH, Lucerna

Xylosan GmbH, Malters Cracker al sesamo, 100 g Numero dell’articolo: 15-0303-7101 Punti vendita: Luna Die Luzerner Natur-Drogerie GmbH, Lucerna

Roggers Lädeli GmbH, Meggen

Gehrig Drogerie + Farben AG, Lucerna

Apotheke & Drogerie Späni AG, Kriens

Baumgartner Bücher AG, Affoltern am Albis

Düby AG, Langenthal

Drogerie Süess, Wädenswil

Xylosan GmbH, Malters Cracker al sesamo, 3 kg Numero dell’articolo: 15-3801-7101 Punti vendita: Verein Wärchbrogg, Lucerna

OHNI GmbH, Thun

Knusperholz GmbH, Schwyz