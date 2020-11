4'946 nuovi casi di coronavirus in Svizzera

BERNA - Il 19,2% dei 25'786 tamponi effettuati in Svizzera nelle ultime ventiquattro ore è risultato positivo. Sono quindi 4'946 i nuovi casi di coronavirus annunciati dall'UFSP oggi (249 sono ticinesi).

Purtroppo nel nostro Paese si registrano anche 111 nuove vittime, che porta il numero dei decessi causati dalla pandemia di coronavirus a 3'575.

252 persone hanno necessitato nelle ultime 24 ore di un ricovero in ospedale.

Attualmente - secondo i dati raccolti da Berna, che potrebbero non essere esatti a causa del sovraccarico dovuto al forte aumento dei contagi e al ritardo dei Cantoni - ci sono 28'703 persone in isolamento per essere risultate positive al tampone. 30'451 loro contatti sono in casa in quarantena.

Dal 25 febbraio (almeno) 290 '601 persone hanno contratto il virus in Svizzera. 11'481 hanno necessitato di cure ospedaliere.