Giù la corona, l’organizzatore di Miss Svizzera è fallito

LUCERNA - Miss Schweiz Organisation AG è in fallimento. Ad anticiparlo è stato la scorsa settimana il Blick. Sul Foglio ufficiale svizzero di commercio figura, in data 3 novembre, che l’azienda è in liquidazione (vedi allegato).

Niente più casting per giovani tra i 18 e i 27 anni alte almeno 168 centimetri, niente più sfilate, niente più “pace nel mondo”, niente più corona. Non ci sarà più nessuna Miss Svizzera.

E l’ultima incoronazione - lo ricordiamo - è stata al centro delle polemiche. La più bella del nostro Paese è stata eletta l’11 marzo 2018. Jastina Doreen Riederer, allora 19enne, del canton Argovia. Ma neanche un anno dopo, a gennaio 2019, l’organizzazione ha «sollevato la ragazza dall’incarico» per «violazione degli accordi contrattuali», spiegando che «si era resa irrintracciabile per diverse settimane». A difendere Jastina, a quel punto, ci aveva pensato la madre: «Negli ultimi sei mesi ha percepito un salario di soli 74 franchi al mese. La stanno diffamando. Lei ha sempre fatto quello che le chiedevano».

Oggi la notizia del fallimento di Miss Schweiz Organisation AG non stupisce più di tanto la mamma dell'ex Miss. Per lei era qualcosa di prevedibile. «Hanno usato una scusa per togliere il titolo a mia figlia. Le pagavano solo 74 franchi. Mi chiedo che fine abbiano fatto tutti i soldi dello stipendio». Una situazione che ha finito per danneggiare Jastina, ritrovandosi da un giorno all’altro senza titolo e senza lavoro. «Non è stato facile per lei trovare una nuova occupazione», si sfoga la mamma. E aggiunge: «Hanno voluto screditare mia figlia, ma ora le cose stanno venendo fuori».