Il Video del Consiglio federale: «Rispettate le misure anti-covid!»

BERNA - I sette membri del Consiglio federale in un video pubblicato oggi su Youtube invitano la popolazione svizzera a rispettare le misure adottate per combattere il coronavirus.

Le infezioni aumentano «rapidamente e fortemente», afferma la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga all'inizio del video. «Dobbiamo reagire. Sappiamo cosa dobbiamo fare: mantenere le distanze e lavarci le mani», aggiunge il ministro della Salute Alain Berset.

«Limitare il contatto, indossare una mascherina, usare le nuove tecnologie per sostituire il contatto fisico che ci manca», prosegue dal canto suo il ministro degli esteri Ignazio Cassis.

Pure i consiglieri federali devono sottostare a queste regole, spiegano gli altri ministri: Karin Keller-Sutter dice di aver annullato il tradizionale evento di Ognissanti in famiglia. Viola Amherd ammette di sentire la mancanza degli amici e Berset confida di aver annullato cene ed aperitivi.

Abbiamo bisogno di un «frangiflutti solido se non vogliamo affondare», dice Amherd. Perché, secondo Ueli Maurer, «la seconda ondata ci ha colpiti». «Ma abbiamo le possibilità e i mezzi per contrastarla», aggiunge Cassis.

Concorda pure Guy Parmelin: «Insieme possiamo farcela. Per i nostri ospedali, per il nostro sistema sanitario, ma anche per evitare enormi danni alla nostra economia». «Prima lo facciamo, prima possiamo tornare alla vita normale», afferma Maurer. «Lo vogliamo tutti». Per questo motivo la popolazione deve attenersi alle regole.