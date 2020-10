In Svizzera 6'634 nuovi casi

BERNA - Continuano ad aumentare i contagi da coronavirus in Svizzera. Nel bollettino odierno l'Ufficio federale di sanità pubblica (Ufsp) registra 6'634 nuovi positivi al test del tampone. Un migliaio in più rispetto a ieri, quando si erano attestati a 5'256.

Purtroppo anche oggi i decessi sono a doppia cifra: 10 in tutto il paese (ieri erano stati 11). Altre 117 persone sono state ricoverate, contro le 106 di ieri. Il tasso di positività è aumentato notevolmente, dal 19 per cento di ieri al 26,4 per cento di oggi (sono 25'061 i tamponi effettuati nelle ultime ventiquattr'ore, un migliaio in meno rispetto a ieri).

La curva conferma così l'impennata iniziata nella seconda parte della settimana: martedì i nuovi contagi erano stati 3'008, mercoledì 5'596. In totale, i positivi al tampone dall'inizio della pandemia salgono a 103'653, di cui 42'481 registrati solo nelle ultime due settimane. Il tasso è di 494,9 casi per 100'000 abitanti.

Le persone in quarantena sono 19'215, mentre quelle in isolamento 17'888. Anche qui si conferma il trend in aumento: nella giornata di ieri le cifre erano rispettivamente 17'479 e 13'513.