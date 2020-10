1'548 nuovi casi di coronavirus in 72 ore in Svizzera

BERNA - Sono 1'548 le persone che, nelle ultime 72 ore, sono risultate positive al coronavirus in Svizzera. In media, si registrano 516 casi al giorno tra venerdì e domenica, secondo i dati diffusi dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Salta all'occhio il dato delle ospedalizzazioni: +39 nel weekend. E a causa delle conseguenze del Covid19 sono anche decedute tre persone (il totale sale a 1'787).

In Svizzera, finora, sono stati effettuati 1'417'260 tamponi, 25'762 negli ultimi tre giorni (8'587 al giorno). Ben il 6% è risultato positivo.

Da inizio pandemia, sono 55'932 le persone contagiate dal Covid-19 che si sono sottoposte al test.

Attualmente nel nostro Paese ci sono 2'927 persone in isolamento per avere contratto il virus. In quarantena ce ne sono 6'989 per "contatti a rischio" e 13'443 per essere rientrate da un Paese ad alto rischio di contagio.