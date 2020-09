Il Giura si muove per congelare i premi di cassa malati

DELEMONT - L'aumento dei premi di cassa malattia per il 2021 continua a tenere banco: nel canton Giura oggi i deputati del Parlamento hanno adottato all'unanimità una risoluzione che chiede alle Camere federali di intervenire affinché le riserve eccedenti degli assicuratori malattia vengano utilizzate per congelare i premi per i prossimi due anni.

Tali riserve, sostengono i deputati, devono essere utilizzate per finanziare in parte i costi aggiuntivi provocati dal coronavirus, in particolare per gli ospedali. «L'aumento è semplicemente inammissibile con la crisi che stiamo vivendo», ha indicato Suzanne Maitre-Schindelholz (cristiano-sociali indipendenti, PCSI), presentando la risoluzione e chiedendo una reazione da parte delle autorità politiche a Berna.

Le riserve accumulate dalle casse malattia ammontano a 11 miliardi di franchi. «C'è il potenziale per utilizzare queste riserve oggi», ha detto dal canto suo il ministro dell'economia e della sanità giurassiano Jacques Gerber, che ha sostenuto la risoluzione. Il Giura (+2,0%) - un po' come il Ticino (+2,1%) - ha registrato un incremento dei premi ben superiore rispetto alla media svizzera dello 0,5%.

L'aumento per il 2021 ha fatto storcere il naso alla popolazione e alle autorità politiche di diversi cantoni. Questi ultimi chiedono che le casse mettano mano alle loro riserve per ammortizzare le conseguenze finanziarie della pandemia di Covid-19 e tengano conto della crisi sanitaria nel calcolo dei premi per i prossimi anni.