La durata della quarantena al centro della discussione... ma non è stato deciso nulla

BERNA - Il consigliere federale Alain Berset ha incontrato oggi i direttori cantonali della sanità nell'ambito del regolare scambio d'informazioni. Dopo l'incontro, durato circa due ore al Bernerhof, non sono state comunicate decisioni concrete.

A causa del grande interesse, Berset e il presidente della Conferenza delle direttrici e direttori cantonali della sanità (CDS) Lukas Engelberger hanno informato brevemente dopo i colloqui. Engelberger ha detto a Keystone-ATS che una delle questioni trattate è stata la durata della quarantena a causa del coronavirus, ma che al riguardo non è stata presa ancora alcuna decisione. Questa dovrebbe avere una base scientifica, ha precisato.

La quarantena dura attualmente periodi di tempo variabili in molti paesi. In Svizzera è di dieci giorni, in Germania di quattordici. In Germania si discute attualmente se la durata dell'autoisolamento in casa possa essere ridotta a cinque giorni in determinate circostanze.

Il consigliere federale Berset, dopo l'incontro, ha elogiato l'ottima e stretta collaborazione con i Cantoni e la CDS. Da giugno, lo scambio si è intensificato. Altri temi affrontati oggi sono stati il tracciamento dei contatti e i test del coronavirus. Alla ricerca dei contatti non c'è alcuna vera alternativa, ha detto Berset. Per l'inverno sono necessari più test e tempi più brevi.