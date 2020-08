In Svizzera ci sono 66 nuovi casi, ma con pochi test

BERNA - 66 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, zero ospedalizzazioni e nessun decesso legato alla malattia. Questo, in estrema sintesi, è il riassunto dell'evoluzione della pandemia in Svizzera divulgato oggi dalle autorità sanitarie elvetiche.

Ieri l'Ufficio federale di sanità pubblica segnalava 138 nuovi casi. Sabato erano 180, mentre venerdì e giovedì era stato abbattuto - per la prima volta da aprile - il muro psicologico delle 200 infezioni (210 e 220). Il totale dei contagi confermati in Svizzera sale quindi a 35'616, mentre i tamponi effettuati sono 803'725, ma solo 1'983 nelle ultime 24 ore. Il tasso di testi positivi si attesta al 5,3%. Da inizio pandemia sono state ospedalizzate 4'347 persone, mentre i decessi sono stati 1'707.

Con il numero di contagi in aumento nel resto della Svizzera, la situazione in Ticino resta per il momento stabile. Sono infatti sette le persone risultate positive al test nelle ultime 72 ore. E nelle strutture ospedaliere del cantone ci sono attualmente due pazienti ricoverati a causa del virus.

Le persone in isolamento perché positive sono 1'041. Altre 2'877 sono in quarantena perché hanno avuto stretti contatti con gli infettati. Quelle che invece devono restare a casa poiché da poco rientrati in Svizzera da uno dei paesi a rischio sono 12'388.