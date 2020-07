In Svizzera altri 132 contagi e 7 ricoveri

BERNA - In Svizzera i casi accertati di coronavirus salgono a quota 34'609: sono infatti 132 i nuovi contagi accertati nelle ultime ventiquattro ore, come si evince dal bollettino giornaliero sull'andamento della pandemia pubblicato dall'Ufficio federale della sanità pubblica. I test effettuati sono 4'728 (per un totale di 769'622).

Sul fronte dei decessi, si contano tre nuove morti legate al Covid-19.

Nelle ultime ventiquattro ore, a livello nazionale si sono inoltre rese necessarie 7 ospedalizzazioni.

Attualmente sono 870 le persone in isolamento, in quanto positive al coronavirus. E sono 2'982 i contatti in quarantena e 7'926 i viaggiatori in quarantena poiché rientrati da un paese a rischio.

Cinquanta contagi a Ginevra - I cantoni che nelle ultime ventiquattro ore hanno registrato più contagi sono Ginevra (+50), Zurigo (+17), Vaud (+14) e Argovia (+10). L'incidenza maggiore (casi per 100'000 abitanti) si riscontra nel Canton Ginevra, con un valore pari a 1'143. Segue il Ticino con 960,3 casi per 100'000 abitanti.