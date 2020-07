C’è chi evita l’uso della mascherina mostrando un certificato medico

ZURIGO - Per alcuni indossare una mascherina protettiva sui mezzi pubblici deve risultare talmente fastidioso che c’è già chi è andato dal medico con l’obiettivo di farsi fare un certificato per viaggiare senza. Il fenomeno è raccontato oggi sul portale 20 Minuten attraverso una serie di testimonianze da parte di medici che da lunedì - da quando cioè è entrato in vigore l’obbligo delle mascherine sui mezzi di trasporto - hanno già ricevuto diverse richieste di dispensa. «La cosa strana è che sono arrivati soprattutto giovani pazienti» fa notare Markus Battaglia co-direttore di un centro medico a Berna. Ovviamente il più delle volte nessun paziente ha dei reali problemi atti a impedire l’uso della mascherina. Si tratta per lo più di scuse legate alla scomodità di viaggiare protetti e a un certo atteggiamento intollerante nei confronti della maschera. «Mi sono sempre rifiutato di concedere dei certificati medici di questo tipo. Anche quando il paziente se n’è andato via sbottando che si sarebbe rivolto a un altro medico. Invito i miei colleghi a fare la stessa cosa».

Anche Awad Abu Awad, medico generale con studio a Zurigo, ha confermato di aver ricevuto diverse richieste in questi giorni. Qualche certificato però lo ha firmato. «In effetti se c’è un motivo di salute ed è un motivo serio, c’è la possibilità che la mascherina non venga indossata. Penso a tutte quelle persone, soprattutto anziane, che hanno difficoltà respiratorie, o malattie polmonari, oppure sono asmatiche. In quei casi la mascherina dà loro ancora meno aria, e potrebbero arrivare attacchi di panico o di ansia».

Esiste un movimento, con tanto di sito, che si chiama “Ärzte für Aufklärung”. Tradotto in italiano suona come “Medici per l’istruzione”. Si tratta di un gruppo di dottori scettici sulle misure restrittive decise dai vari governi. Su Internet hanno pure pubblicato una lista dei medici che ne fanno parte, e tra loro ce ne sono anche alcuni svizzeri. Ebbene, se un utente dovesse rivolgersi a uno di loro avrebbe buone possibilità di ricevere un certificato di salute che lo esonererebbe dall’indossare una mascherina, anche in assenza di reali motivi di salute.

Negli scorsi giorni in una trasmissione della tv tedesca “Reporter Mainz”, andata in onda sul primo canale nazionale (ARD), i giornalisti si erano rivolti a questi medici per ottenere un certificato adottando come scusa il rifiuto personale della mascherina. Tutti i medici hanno rilasciato il documento senza battere ciglio.