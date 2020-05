Il virus si sta fermando: dieci casi in Svizzera

BERNA - Dieci nuovi contagi da coronavirus: sono stati registrati in Svizzera e nel Liechtenstein nelle ultime ventiquattro ore, come si evince dagli ultimi dati dell'Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP).

Continua quindi a calare il numero dei nuovi casi: venerdì erano 51, sabato 58 e ieri 15. Dall'arrivo del virus in Svizzera, complessivamente si contano 30'597 persone risultate positive.

I decessi legati al Covid-19 sono, dall'inizio della pandemia, 1'603. Secondo i dati dell'UFSP nelle ultime ventiquattro ore a livello nazionale non sarebbe stata registrata nessuna morte. Tuttavia, i dati cantonali ticinesi mostrano il contrario: da noi, infatti, si parla di un decesso, secondo i numeri diffusi stamani dallo Stato maggiore cantonale di condotta.

I tamponi: l'11 è positivo - Sinora in tutto il paese sono stati effettuati 345'760 tamponi, che sono risultati positivi nell'11% dei casi (più risultati positi o negativi sono possibili per singole persone, come sottolineano le autorità sanitarie elvetiche).

I ricoveri - Dall'arrivo in Svizzera del virus, a livello nazionale si contano complessivamente 3'899 ricoveri per Covid-19. Nella maggior parte dei casi, le persone ospedalizzate presentavano febbre (66%), tosse (63%) e difficoltà respiratorie (40%). Nel 45% dei casi si era inoltre sviluppata una polmonite.

La situazione in Ticino - Anche oggi in Ticino si conferma comunque il netto rallentamento della diffusione del virus: nelle ultime ventiquattro ore nel nostro cantone è stato registrato un nuovo paziente positivo.