Covid: un positivo, una vittima, un dimesso

BELLINZONA - Un nuovo positivo, una vittima e un dimesso. Queste le cifre, aggiornate e riferite questa mattina dallo Stato maggiore cantonale di condotta (Smcc), sull'epidemia di Covid-19 in Ticino.

In totale, i positivi dall'inizio dell'epidemia salgono a 3285, mentre i decessi totali ammontano a 343. Nel complesso, dagli ospedali ticinesi sono stati dimessi 874 pazienti ricoverati per il virus.

Per quanto riguarda il dettaglio della situazione ospedaliera in Ticino (aggiornato a ieri), al momento si contano 57 persone ricoverate: 50 in reparto e 7 in terapia intensiva, di cui 4 intubate.