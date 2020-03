L'orario ridotto di treni e bus è partito bene

BERNA - Il passaggio all'orario provvisorio ridotto entrato in funzione oggi è avvenuto senza problemi, ha indicato a Keystone-ATS il portavoce di FFS Martin Meier. Le nuove griglie orarie sono in vigore a tempo indeterminato, perlomeno sino al 26 aprile.

Le aziende di trasporto pubblico stanno facendo tutto il possibile per mantenere l'offerta di base per la società e l'economia, ha indicato Meier. Lo fanno tenendo conto della flessione della domanda, calata sino all'80%. Ulteriori cambiamenti nel traffico sulle lunghe distanze saranno annunciati giovedì: i mutamenti entreranno poi in vigore dal 2 aprile.

Un'analoga riduzione a tappe viene perseguita anche da Autopostale, che constata un calo dell'affluenza pari al 50-70%. «Sentiamo che la nostra clientela capisce la necessità di una contrazione dell'offerta» osserva l'addetto stampa Urs Bloch. Nell'intero traffico regionale sono stati adattati gli orari di 1'300 linee, di cui 900 di Autopostale. All'inizio non tutto funzionerà perfettamente, perché in poco tempo sono stati pianificati cambiamenti per cui normalmente si impiega mesi, ma all'inizio di aprile il sistema dovrebbe essersi stabilizzato e le coincidenze torneranno a funzionare.