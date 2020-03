All'ibuprofene è meglio preferire il paracetamolo

BERNA - Non c'è nulla di dimostrato. Ma anche l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) questa mattina con un comunicato sconsiglia di ridurre la febbre con farmaci contenenti ibuprofene. In singoli casi, è stato osservato che le persone infettate da coronavirus hanno un decorso aggravato della malattia.

Il medico cantonale ticinese Giorgio Merlani, ieri, ha spiegato che «si stanno facendo le dovute verifiche» e che «al momento non c'è nulla di sicuro». Anche lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) ha precisato che «attualmente non vi sono prove concrete che questi medicamenti aggravino il decorso della malattia. Sono state riportate osservazioni in casi individuali, il che non è sufficiente a provare il loro ruolo causale nella gravità della malattia. In questo senso, sono in corso accertamenti da parte delle competenti autorità federali».

Per prudenza, però, nell'attesa anche l'UFSP consiglia di optare come prima scelta per il paracetamolo per ridurre la febbre, anche se il suo trattamento non è generalmente necessario.

Chi invece assume l'ibuprofene per un trattamento di lunga durata non deve sospenderlo, ma consultare il proprio medico.