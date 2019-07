Viaggio in Corea del Nord, nessuna sanzione per Béglé

BERNA - Il consigliere nazionale Claude Béglé (PPD/VD) è stato ascoltato oggi dalla direzione del suo partito in merito al controverso viaggio in Corea del Nord. La formazione non ha deciso sanzioni e il deputato rimane in testa alla lista vodese per le prossime elezioni.

«Claude Béglé ci ha spiegato le circostanze del suo viaggio», ha detto il vicepresidente del PPD Charles Juillard ai microfoni della radiotelevisione romanda RTS.

I tweet con cui Béglé ha lodato la Corea del Nord hanno suscitato diverse polemiche in Svizzera. «Continuiamo a non condividere la sua visione su quel Paese», ha dichiarato Juillard. «È compito del Consiglio federale intrattenere relazioni con altri Stati», ha aggiunto.

Béglé rimane comunque «un fervente difensore dei valori democratici e cristiani a livello svizzero», ha sottolineato il vicepresidente del partito. Per questo la sezione vodese ha deciso di dargli fiducia.