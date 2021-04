Rossi è deluso: «Mi aspettavo di fare un po' meglio»

DOHA - Niente da fare per Valentino Rossi al Gran Premio del Qatar. Il Dottore - che aveva colto soltanto il 21esimo tempo nelle qualifiche - si è dovuto accontentare del 16esimo posto in gara, rimanendo di conseguenza fuori dalla zona punti.

«Non si tratta sicuramente di un grande risultato, ma partire così indietro è davvero difficile», si può leggere sulle colonne di "motorsport.it". «Alla fine il mio passo non era male, ma non era abbastanza per stare con il primo gruppo. Ho perso tanto, soprattutto nei primi giri, perché non ero abbastanza veloce con le gomme nuove. Ovviamente mi aspettavo di fare un po' meglio, anche perché nel warm-up eravamo riusciti a trovare un buon setting di elettronica e pensavo quindi di poter chiudere nei primi dieci. Ero più veloce rispetto a settimana scorsa, ma non è bastato, perché oggi in MotoGP se prendi 10 secondi sei 15esimo. Abbiamo fatto uno step, ma naturalmente bisogna cercare di guidare meglio, di partire più avanti e di lottare per le posizioni più importanti».