«Rossi ha sempre avuto la moto migliore e non si è mai preparato quanto Marquez»

CERVERA - Come nel tennis le discussioni si accendono quando c'è da paragonare Federer, Djokovic e Nadal, lo stesso succede nel motomondiale quando si parla di Valentino Rossi e Marc Marquez. Chi è il migliore tra loro due? Secondo Oscar Haro Tasende - direttore sportivo del team LCR Honda - non vi sono dubbi...

«Viene sempre preso come riferimento Rossi, ma i numeri di Marc sono migliori dei suoi - le sue parole a "Espejo Público" - Valentino lottava contro uno o due piloti, perché la differenza meccanica tra le fabbriche era molto grande e lui ha sempre avuto la moto migliore. Possedeva un talento incredibile, ma non si è mai preparato come oggi fa Marc».

Tolto l'ultimo Mondiale, nel quale non ha praticamente gareggiato, Marquez non sembra avere rivali in MotoGP... «Marc è una bestia, è un ragazzo nato con un dono naturale per andare in moto, ha cambiato il sistema motociclistico, il modo di guidare. Ha anche una grande fame e quindi in lui troviamo un mix esplosivo impossibile da migliorare».

Keystone (archivio)