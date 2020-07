È tutto pronto per il "debutto": «Scattare bene sarà molto importante»

Nella giornata odierna - domenica 19 luglio (ore 14) - avrà luogo a Jerez de la Frontera la prima gara stagionale di Moto GP.

Fabio Quartararo partirà dalla pole position davanti a Maverick Vinales e Marc Marquez, mentre dal canto suo Andrea Dovizioso ha centrato soltanto l'ottavo tempo.

«L’obiettivo era conquistare un posto nelle prime due file», si può leggere sulle colonne di "Moto.it". «Purtroppo però in qualifica non ho avuto delle buone sensazioni e alla fine sono anche caduto. Sto guidando in maniera diversa rispetto allo scorso anno, ma non ho ancora la confidenza giusta. Dobbiamo lavorare anche se abbiamo fatto un altro passo in avanti. La gara di Jerez? Il caldo è asfissiante e nessuno conosce il comportamento di queste gomme sulla distanza. Il passo in gara sarà molto differente da quello che si è visto durante le prove e come sempre la differenza la farà l’intensità, ovvero la forza che bisogna mettere per essere veloce. Sarà una gara estrema».

keystone-sda.ch (ROMAN RIOS)