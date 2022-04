La Svizzera U17 e l'Ucraina U18 si sono affrontate a Biasca

BIASCA - Ospite dalla scorsa settimana alla Cornèr Arena di Lugano per un camp di preparazione in vista dei Mondiali di categoria - in agenda ad Asiago dal 25 aprile -, la Nazionale Ucraina U18 ha affrontato in amichevole la Svizzera U17.

L’incontro, che si è svolto alla Raiffeisen BiascArena, si è chiuso col successo degli ucraini. Dopo i 60’ regolamentari, che hanno visto gli ospiti imporsi 6-2 (reti elvetiche di Gruber e Pedrazzini), le due selezioni si sono misurate anche in 5’ di overtime giocati 3vs3. Anche in quel caso ha prevalso l’Ucraina (2-1 il parziale), che ha trovato la via del gol con Pazii e Dakhnovskyi. Tra i rossocrociati a segno ancora Kimo Gruber.

Il piacevole format dell’amichevole ha infine proposto una serie di rigori, dove la Svizzera si è fatta preferire con le reti di Meier e Graf (2-1). Tra i ragazzi ucraini a segno il solo Sydorenko.

Ti-press (Alessandro Crinari)