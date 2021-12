Due ticinesi rinforzano il Rapperswil

RAPPERSWIL - Il Rapperswil conta suo malgrado diversi difensori infortunati nel suo roster e gli ultimi in ordine di tempo sono Emil Djuse e Nathan Vouardoux.

Per questo motivo - per la partita di domani con lo Zugo e per quella di domenica a Davos - i Lakers si sono tutelati prendendo in prestito due giocatori ticinesi, ovvero Rocco Pezzullo - movimento di mercato già ufficializzato qualche ora fa dall'Ambrì - e Misha Moor.

Ricordiamo che in questa stagione il 20enne Pezzullo ha finora disputato 15 match con i biancoblù ( 2 punti) e 9 con i Ticino Rockets (1 punto). Dal canto suo il 24enne Moor - cresciuto anche lui in Leventina - raggiunge la Diners Arena grazie a una Licenza B in provenienza dal Turgovia (25 incontri, 4 punti).