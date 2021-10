Il Lugano di Champions impegnato a Berlino

BERLINO - Il doppio successo colto sullo Skelleftea ha regalato al Lugano “mezza” qualificazione agli ottavi di finale di Champions Hockey League. Il loro lavoro, però, i bianconeri ancora non l’hanno terminato: per poter festeggiare l’ingresso nella top-16 continentale dovranno infatti fare un ultimo sforzo nella doppia sfida all’Eisbären Berlino (questa sera, ore 19, in Germania e il 13.10 alle 19.45 alla Cornèr Arena).

Nel Gruppo E la situazione è piuttosto chiara. Avanti di una lunghezza e in vantaggio negli scontri diretti sugli svedesi, nella corsa al secondo posto la truppa di coach McSorley si può permettere di speculare. In 120’ potrebbe infatti raccogliere un punto meno dei gialloneri e non per questo essere eliminata. Se poi si tiene conto del fatto che di fronte, Chiesa e compagni, si troveranno la rivale meno complicata del girone (un punto in quattro partite, 11 reti fatte e 21 prese) mentre, contemporaneamente, lo Skelleftea dovrà misurarsi con la tostissima capolista Tappara Tampere, allora si può capire quanto vicino sia per loro il passaggio del turno.

Ti-Press