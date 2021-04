Niente da fare per l'Ambrì: l'ultima alla Valascia è una sconfitta

AMBRì - L'ultimo incontro del campionato di National League 2020/2021 dell'Ambrì - che corrisponde anche all'ultimo match ufficiale disputato dalla squadra alla Valascia - non ha sorriso ai biancoblù.

La formazione leventinese è stata sconfitta 3-2 a domicilio dal Friborgo, nonostante sia passata due volte in vantaggio. Le segnature di Perlini (4') e Trisconi (17') non sono nemmeno bastate per andare alla prima pausa in vantaggio. Dapprima Schmid (14') e poi DiDomenico a un(!) secondo dal 20', hanno infatti permesso agli avversari di agguantare un insperato 2-2.

Nel periodo centrale le occasioni da rete non sono di certo mancate da entrambe le parti, ma il risultato non si è sbloccato. Così, nel terzo conclusivo è stato sufficiente il guizzo di Marchon (45') per permettere al Friborgo di cogliere l'ultima vittoria della storia alla Valascia, inaugurata nel lontano 1959.

Da segnalare che Viktor Stalberg non è stato in grado di terminare l'incontro. Oltre a questo si è anche trattato dell'ultimo match della carriera di Michael Ngoy dopo 1'042 gettoni nella massima serie svizzera - fra regular season e playoff - con Losanna, Friborgo e Ambrì.

I biancoblù terminano dunque la loro regular season all'11esimo posto con 50 punti, mentre il Friborgo (90) ha scavalcato il Losanna in terza posizione.

AMBRÌ - FRIBORGO 2-3 (2-2; 0-0; 0-1)

Reti: 4' Perlini (Fora, Zwerger/5c4) 1-0; 14' Schmid (Jobin, Bougro) 1-1; 17' Trisconi (Fischer) 2-1; 20' DiDomenico (5c4) 2-2; 45' Marchon (Schmid) 2-3.

AMBRÌ: Conz; Ngoy, Zaccheo Dotti; Fora, Isacco Dotti; Hächler, Fischer; Pezzullo; Trisconi, Kostner, Incir; Zwerger, Flynn, Perlini; Grassi, Novotny, Mazzolini; Dal Pian, Goi, Kneubuehler; Neuenschwander.

Penalità: Ambrì 2x2'; Friborgo 3x2'.

Note: Valascia 0 spettatori. Arbitri: Salonen, Stricker; Cattaneo, Duarte.

Ti-press (Pablo Gianinazzi)