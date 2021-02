Seconda vittoria filata per i leventinesi

AMBRÌ - Interrotta la serie negativa piegando con merito e carattere lo Zurigo all'Hallenstadion, l'Ambrì ha trovato con ferocia anche il secondo successo filato, ribaltando il Rapperswil nel terzo tempo e vincendo 5-3 il match della Valascia.

Dopo un avvio caratterizzato da qualche leggerezza di troppo, con Östlund provvidenziale su Dünner (doppia conclusione), Rowe e soprattutto Clark - arrivato a tu per tu col portiere leventinese - l’Ambrì è cresciuto. Al 10’ i biancoblù hanno così sbloccato il punteggio, con Kostner lesto nel deviare alle spalle di Bader un appoggio dalla blu di Ngoy.

Chiuso in vantaggio il primo tempo, in cui ha perso Nättinen per un problema fisico (le sue condizioni andranno valutate), il gruppo di Cereda è stato raggiunto al 24’, quando Clark - in powerplay - ha trafitto Östlund sfruttando la seconda penalità di serata rimediata da Joël Neuenschwander.

Subito capaci di rialzarsi e reagire, i leventinesi sono tornati a condurre le danze al 28’, quando Fora - al rientro dopo lo stop per infortunio - ha firmato uno splendido assolo in powerplay, arrivando davanti a Bader e fulminandolo con una conclusione sotto l’incrocio. Il nuovo vantaggio non è però durato molto. Dopo una traversa colpita da Cervenka ci ha infatti pensato Nando Eggenberger - servito perfettamente da Lehmann - ad infilare il 2-2 (32’). Il nuovo equilibrio è durato fino al 39’59”, quando l’Ambrì si è fatto sorprendere e ha subito il gol di Moses ad un solo secondo dalla seconda sirena (3-2).

Inghiottito il boccone amaro e tornati in pista nel terzo tempo per ricucire il gap, i biancoblù ci hanno provato, hanno insistito e ci sono riusciti, con tre reti trovate in un pazzo finale. Pareggiati i conti al 57’ ancora con Fora (3-3 in powerplay), l’Ambrì ha piazzato il colpo del ko a soli 21 secondi dal 60’, quando Kneubuehler ha segnato il 4-3. Pochi secondi dopo, a porta vuota, è poi arrivato anche il definitivo 5-3 che ha consegnato 3 punti d’oro ai biancoblù.

In classifica i leventinesi, decimi, salgono infatti a quota 40, a -2 dal Rappi (nono, con 4 partite in più già disputate). Il Berna è undicesimo a -6 (4 partite in meno).

AMBRÌ-RAPPERSWIL 5-3 (1-0; 1-3; 3-0)

Reti: 9’24” Kostner (Ngoy, Mazzolini) 1-0; 23'01" Clark (Dünner, Moses) 1-1; 27'42" Fora 2-1; 31'43" Eggenberger (Lehmann, Rowe) 2-2; 39'59" Moses (Clark) 2-3; 56’07” Fora (Perlini, Flynn) 3-3; 59’39” Kneubuehler (Perlini) 4-3; 59’45” Kostner 5-3.

AMBRÌ. Östlund; Fischer, Hächler; Isacco Dotti, Fohrler; Zaccheo Dotti, Fora; Ngoy; Perlini, Flynn, Kneubuehler; Nättinen, Müller, Zwerger; Cajka, Novotny, Grassi; Mazzolini, Kostner, Trisconi; J.Neuenschwander.

Penalità: Ambrì 3x2’. Rapperswil 4x2’.

Note: Valascia, porte chiuse. Arbitri: Hebeisen, Salonen; Altmann, Wolf.

Ti-press (Samuel Golay)