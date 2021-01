Ginevra in quarantena fino al 1. febbraio

GINEVRA - Si prolunga fino al 1. febbraio la quarantena del Ginevra.

Come conseguenza di ciò le Aquile non potranno scendere in pista nei match di campionato contro Losanna (domenica 31 gennaio) e Langnau (martedì 2 febbraio), oltre che in occasione della semifinale di Coppa Svizzera contro il Berna (sabato 30 gennaio).

La partita contro i Tigers sarà pertanto recuperata mercoledì 3 febbraio.