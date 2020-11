Dopo rinvii e disavventure, a Lugano arrivano le Aquile

LUGANO - Con il calendario che avanza a rilento tra rinvii (anche le ticinesi ne hanno già "subiti" parecchi), squadre in quarantena e altre disavventure - venerdì il Lugano non è potuto scendere in pista a Zugo per problemi tecnici alla galleria del San Gottardo -, questa sera ci sarà un assaggio per gli appassionati, con un turno “a metà”.

Tre le partite in programma, tra cui spicca proprio quella dei bianconeri contro il Ginevra (sfida ricollocata dopo un primo rinvio causa Covid). Reduce da tre vittorie filate contro Langnau(4-2), Ambrì(4-2) e Friborgo(5-4 ds), la compagine di Pelletier cerca conferme e altri punti per issarsi nei piani ancor più alti. Dall'altra parte occhio alle “armi” granata, con Omark (Top Scorer della Lega), Fehr, Riat & Co sempre pronti a graffiare (per il Ginevra già 39 gol in 10 partite). Le Aquile hanno sin qui ben impressionato, ma arrivano alla Cornèr Arena dopo i due rovesci contro Zurigo e Ambrì: facile immaginare che coach Emond pretenderà una pronta reazione.

Sulle altre pista si giocheranno invece Losanna-Friborgo e Zurigo-Langnau.

TiPress/archivio